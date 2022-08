Vil du føle dig til grin for dine egne penge? Så se dette regnestykke

LEDER:Der findes den slags politiske aftaler, som på papiret ser ganske god og nobel ud, men som i virkeligheden viser sig at være en utæt varmluftsballon.

En sådan aftale er den, som et flertal af Folketingets partier indgik kort før sommerferien. Her blev det besluttet at hive 1,5 milliarder kroner op af statskassen og bruge dem på at sænke elafgiften midlertidigt og forhøje det maksimale beskæftigelsesfradrag.

En økonomisk håndsrækning til de inflationsramte danskere.

Nu er lovforslaget sendt i høring, og således åbenbarer sig den utætte varmluftsballon. Det viser sig nemlig, at den stort anlagte kompensationspakke gemmer på en tvivlsom håndsrækning.

Små 18 kroner om måneden sparer en gennemsnitsfamilie på den sænkede elafgift, mens det forhøjede beskæftigelsesfradrag kaster cirka 40 kroner af sig. Altså en månedlig besparelse på cirka 58 kroner.

Eller hvad der svarer til to pakker smør og fire bananer.

At kompensere danskerne for den høje inflation er i forvejen en politisk og økonomisk glidebane, fordi den risikerer at puste endnu mere til de prisstigninger, der lige nu martrer danskernes husholdningsbudget.

Men hvis man nu alligevel har tænkt sig at gøre det, hvorfor så i alverden med noget så ligegyldigt småt, at man lige så vel kunne lade være? De 1,5 milliarder kroner, som skatteborgerne selv har været med til at sende i statskassen, og som nu kaster håndører af sig, kunne utvivlsomt være brugt bedre.

Regeringen og dens støttepartier ynder at sige, at det især er de hårdest ramte danskere, som skal have økonomisk hjælp til at stå imod den galopperende inflation. Desto mere tragikomisk er det, at de lavestlønnede overhovedet ingen fornøjelse får af forslaget om at forhøje det maksimale beskæftigelsesfradrag.

Hvis man har en gennemsnitlig månedlig bruttoindkomst på under 34.000 kroner, tjener man nemlig ikke nok til at kunne udnytte det forhøjede fradrag. Og så begynder logikken i forslaget for alvor at vakle.

Nordjyske har selvfølgelig spurgt skatteminister Jeppe Bruus, om han var klar over, at kompensationspakken til 1,5 milliarder kroner kun giver danskerne en månedlig besparelse på ganske få kroner. Og om han vurderer, at 58 kroner sparet vil kunne mærkes i det månedlige husholdningsbudget.

Vi bringer svaret, når det foreligger.

I mellemtiden burde regeringen og resten af Folketinget kigge på, hvordan man på en begavet og forsvarlig måde tager hånd om den høje inflation, der ikke synes at slippe grebet om økonomien foreløbigt.

De kan beholde de 58 kroner.