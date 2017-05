NØRRESUNDBY: - Jeg kan godt lide at cykle, og det er sjovt. Men jeg cykler ikke hver dag...

Den fireårige Josefine Sommer Vinter fra Nørresundby havde således julelys i øjnene, da hun i går havde taget den første cykeltur på den spritnye cykellegebane på Løvbakken 7 i Nørresundby.

Josefine var sammen med sine legekammerater fra børnehaven Børnehuset inviteret til indvielse af det nye cykelanlæg, og at dømme efter hendes og kammeraternes jubelhyl, når de kørte op ad en bakke eller over en forhindring, så er den nye cykellegebane "Cykleren" allerede fra dag ét et hit blandt brugerne.

Cykellegebanen og cykelbiblioteket er blevet til - og støttet økonomisk - i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Cyklistforbundet og Nordea-fonden.

Aalborg Kommune har store ambitioner om at markedsføre sig som en cykelby, og man er så at sige hoppet på cyklen med flere forskellige initiativer i bestræbelserne på at blive én af landets absolut førende cykelkommuner. Aalborg kan nu bryste sig af at være nummer to i rækken med nyetablerede cykellegebaner.