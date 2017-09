Legen er ikke god: Lego fyrer 1400

BILLUND: Efter flere år med tocifrede vækstrater er der tilbagegang i den danske legetøjsgigant Lego.

Omsætningen i Lego faldt fem procent i første halvår i forhold til samme periode sidste år, oplyser Lego i sit regnskab.

Bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp kalder det skuffende. Han varsler forenkling af virksomheden, hvis Lego skal fortsætte med at vokse.

- Vi er skuffede over den faldende omsætning i vores etablerede markeder og har igangsat initiativer for at håndtere situationen, siger han i regnskabet.

Blandt initiativerne er en massiv slankekur, som betyder, at omkring otte procent af stillingerne i Lego på verdensplan skal skæres væk.

Det svarer til 1400 stillinger, hvoraf størstedelen skal skæres inden udgangen af 2017.

Det er nødvendigt, fordi Lego gennem de senere år har opbygget en "stadigt mere kompleks organisation", der gør det svært at blive ved med at vokse, siger formanden.

- Derfor har vi nu trykket på "reset-knappen" for hele virksomheden. Det betyder, at vi bygger en mindre og mere enkel organisation, end vi har i dag, hvilket vil forenkle vores forretningsmodel og gøre os i stand til at nå flere børn.

- Det påvirker også vores omkostninger. Endelig omfatter vores "reset" i nogle markeder, at vi rydder ud i varelagre på tværs af hele værdikæden. Arbejdet er allerede godt undervejs, siger Jørgen Vig Knudstorp, der tidligere var administrerende direktør i Lego.

Omsætningen i årets første seks måneder faldt fem procent til 14,9 milliarder kroner. Det gav et dyk i driftsresultatet på seks procent til 4,4 milliarder kroner.

Bundlinjen landede på 3,4 milliarder kroner mod 3,5 milliarder efter første halvår i 2016.

/ritzau/