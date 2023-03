Legendarisk Aalborg-restaurant sat til salg

AALBORG:- Alt godt har en ende.

Sådan skriver ejeren af Restaurant VB også kendt som Vestre Baadelaug på Facebook.

I et opslag fra mandag aften konstateres det, at det nu er tid til at overdrage stedet til nye ejere.

- Vi må konstatere at vilkår, der i vores små tyve år i huset har været udfordrende, praktisk talt er blevet umulige! Successen her på stedet har alle dage været båret af en lille sluttet kreds. Men kredsen er for lille, og stabilt velfungerende samarbejde har vi for længst opgivet at få bygget op igen efter afsked med nøgle-medarbejdere de seneste år.

I opslaget står også, at pris og betingelser gives på forespørgsel og at restauranten fortsætter som hidtil, indtil der er lavet en afklaring med en eventuel køber.

Præmieret bøfsandwich

Restaurant VB er gennem årene blevet danmarkskendt for sin bøfsandwich. Flere gange er den blevet vurderet som en af de tre bedste i landet.

I 2013 blev den endda kåret som landets bedste af De Brune Riddere.

Så udover en hyggelig restaurant i første parket til lystbådehavnen i Aalborg Vestby, får de nye ejere også muligheden for at videreføre bøfsandwich-traditionen og kæmpe med blandt landets allerbedste bøfsandwichs connoisseurs.

Aalborg:nu forsøger at få en kommentar fra ejeren af Restaurant VB.