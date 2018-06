Legeplads rives ned

BRØNDERSLEV: En stor del af materialerne er rådne, faldunderlaget er langt fra dybt nok, og der er løse splinter, der kan gå ind i børns fødder samt skruer, der er ved at gå løs.

Sådan lyder vurderingen af den gamle trælegeplads i Hedelund Rhododendronpark i en rapport udarbejdet af en legepladsinspektør.

- Da den samlede stand af materialerne på pladsen er så dårlig, foreslås det, at legepladsen afmonteres hurtigst muligt, skriver forvaltningen i sagen, hvor de også vurderer, at der er behov for at handle nu og her af hensyn til sikkerheden på pladsen.

Det får nu økonomiudvalget til at beslutte, at legepladsen skal fjernes.

- Der er nogle redskaber, der er farlige, konstaterer borgmester Mikael Klitgaard (V), der også selv har set legepladsen, ligesom borgere har sagt noget om den.

- Der er redskaber, der er ved at være faldefærdige, og nu får vi dem væk. Og så kigger vi på, hvad vi gør. Alle er enige om, at der skal være en legeplads derovre, fortæller han.

- Vi skal tænke på, hvad vi gør, og vi har sagt til teknik- og miljøudvalget, at de skal komme med et forslag, fortæller Mikael Klitgaard.

Enkelte ting er dog i ok stand - det gælder bla. nogle stubbe til balancegang.