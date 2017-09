Legetøjsgigant truet af konkurs

LEGETØJ: Den amerikanske legetøjsgigant Toys "R" Us er ifølge flere medier på kanten af at komme under konkursbeskyttelse i USA.

Det får dog ikke danske TopToy, der i Norden sidder på navnet, til at ryste på hånden.

- På den korte bane vurderer vi ikke, at det har nogen konsekvenser for vores forretning.

- Brandet står stærkt i Norden, og vores relation er alene en licensaftale. Så vi føler os faktisk relativt isoleret fra denne her situation, siger administrerende direktør for TopToy Søren Torp.

TopToy ejede Fætter BR, da Toys "R" Us gjorde sin entré på det danske marked. Efter en kort krig endte det med, at TopToy overtog modstanderens butikker og købte sig adgang til brandet via en licensaftale med amerikanske Toys "R" Us.

For nuværende har TopToy 65 Toys "R" Us butikker fordelt i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige.

Det vil en konkurs ikke ændre på, siger direktøren.

- Jeg mener, at brandet Toys "R" Us er et super stærkt brand. Og at det vil fortsætte på den ene aller anden måde.

- Der er mange store selskaber, der har været igennem konkursproces i USA og har overlevet - eller hvor brandet er blevet solgt som del af processen, siger Søren Torp.

For TopToy er brandet vigtigt - ikke mindst uden for Danmark, hvor Fætter BR ikke har samme gennemslagskraft.

- I Norge, Finland og Island er det vigtigt for os, for der er Fætter BR-brandet stadig under udvikling. Og her er Toys "R" Us nærmest synonymt med legetøj, siger Søren Torp.

Det amerikanske Toys "R" Us er kommet i økonomisk uføre grundet en markant gæld og hård konkurrence fra internethandel.

TopToy, der i 2016 solgte legetøj for 3,9 milliarder kroner og tjente 6,6 millioner kroner, mærker også den udvikling.

- Forbrugernes rejse fra fysiske butikker til at købe via flere kanaler er i fuld flor i Norden.

- Den er ikke så langt, som den er i USA. Men det er kun et spørgsmål om tid. Det er også det, vi arbejder på at blive klar til, siger Søren Torp.

TopToy arbejder med at udvikle sine hjemmesider og så et koncept, hvor køb på nettet kan afhentes og eventuelt refunderes i de fysiske butikker.

