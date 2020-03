Legos salg satte rekord i 2019 trods svært marked for legetøj

BILLUND:Legos salg nåede et nyt højdepunkt i 2019, der ellers var et tungt år for den globale legetøjsindustri.

Samlet nåede salget 38,5 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på seks procent og samtidig er rekord.

Det viser Legos årsregnskab, der er offentliggjort onsdag.

Lego-direktør Niels B. Christiansen siger i en kommentar til regnskabet, at Lego har vundet markedsandele på alle sine store markeder gennem året.

Lego har i årets løb åbnet 150 nye butikker - langt de fleste i Kina. Legetøjskoncernen har nu samlet 570 butikker på verdensplan.

Samtidig bliver der solgt flere klodser på nettet. E-handlen steg med 27 procent sidste år.

Legos resultat skal ses i lyset af, at markedet for legetøj var presset i 2019.

Analysefirmaet NPD anslog tidligere i år, at salget af legetøj på globalt plan faldt tre procent i 2019. Det hænger sammen med, at flere store kæder er lukket - herunder Toys"R"Us.

Fremgangen i Lego har også været med til at sende overskuddet op. Lego tjente sidste år 8,3 milliarder kroner. Det er cirka en kvart milliard mere end 2018.

Resultatet er en anelse tynget af, at Lego har skruet op for investeringerne det seneste år i blandt andet nye butikker og på it.

I forbindelse med regnskabet sadler Lego lidt om i bestyrelsen. Jørgen Vig Knudstorp, der i en årrække var direktør for Lego, stopper som formand, men bliver i bestyrelsen.

I stedet er Thomas Kirk Kristiansen, der er en del af ejerfamilien, udpeget som ny formand. Han har indtil nu været næstformand. Han er oldebarn af Legos stifter.

For 2020 forventer Lego at kunne øge sit salg af legetøj med nogle få procenter.

Forventningen er blandt andet bygget på fremgang i Kina, hvor dele af landet i øjeblikket er hårdt ramt af coronavirus.

/ritzau/