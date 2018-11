Leicester-stjerner viser afdød ejer den sidste respekt

FODBOLD: Fodboldstjerner fra Premier League-klubben Leicester ankom søndag til Vichai Srivaddhanaprabhas begravelsesceremoni.

Thailænderen Srivaddhanaprabha var ejer af Leicester, men døde i sidste uge, da han og fire andre var om bord på en helikopter, der styrtede.

En syv dage lang begravelsesceremoni blev lørdag indledt i et buddhistisk tempel i Thailands hovedstad, Bangkok. Den varer frem til fredag.

På forhånd var det annonceret, at en række spillere ville møde op til ceremonien, men lørdag var Leicester i kamp i Premier League mod Cardiff.

Derfor kunne holdet først møde op til begravelsen søndag.

Lørdagens kamp var den første for klubben siden helikopterstyrtet. Leicester vandt kampen 1-0, og efter kampen hyldede holdets målmand Kasper Schmeichel den afdøde ejer.

- Det har været en hård uge for alle. Den måde, alle i klubben har håndteret dette på, er et vidnesbyrd om den familie, som Vichai har skabt her.

- Vi vidste, at det ville blive en følelsesladet dag, og jeg er glad for, at vi fik tre point til ham, siger Kasper Schmeichel til BBC.

Foruden den danske målmand er Jamie Vardy, anfører Wes Morgan og manager Claude Puel søndag mødt op ved begravelsesceremonien.

/ritzau/