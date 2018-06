Lejrleder måtte holde sommerferie på værtshuse - nu hjælper han andre børn

VESTHIMMERLAND: Den seneste halvdel af sine 42 leveår har Brian Nielsen, Aars, brugt en uge af sin ferie på Dansk Folkehjælp Vesthimmerlands sommerlejr.

Det er ikke anderledes i år, hvor Mr. Sommerlejr står i spidsen for Dansk Folkehjælps ferieophold for 15 enlige forsørgere med i alt 39 børn i Blokhus. Deltagerne kommer fra Vesthimmerland.

Brian Nielsen blev uddannet salgsassistent og var beskæftiget inden for detailhandelen, indtil han fra 2003 kom til at arbejde som pædagog.

Senere uddannede han sig til pædagog og afsluttede pædagoguddannelsen i 2016.

Hvad de færreste ved er, at Brian Nielsen ikke selv kom på ferie som barn, men mindes fra sin opvækst fritiden på værtshuse. Her tog moderen, som var alkoholiker, Brian og hans søskende med hen.

- Der er ingen tvivl om, at jeg i baghovedet har den erkendelse, at jeg gerne vil bidrage til, at børn ikke skal huske tilbage på sommerferier, som jeg havde i min barndom, understreger Brian Nielsen.

Husk på, hvad det betyder at kunne melde om at have været på sommerferie i Blokhus, fremfor på første skoledag efter sommerferien at sige, at der desværre ikke blev råd til at tage på ferie.

Dansk Folkehjælp Vesthimmerlands sommerlejr afvikles i år på Feriecenter Danland i perioden 14.-22. juli.

Deltagerne er familier med enlige forsørgere på overførselsindkomster. Foruden Mr. Sommerlejr - Brian Nielsen - består lederteamet af tre, hvoraf to er garvede gengangere. Det er en stor fordel, da Brian døjer med rygproblemer.

Brian Nielsen kom med i hjælpearbejdet ved en tilfældighed.

En af medarbejderne på sommerlejren for russiske Tjernobylbørn på Østermarkskolen i Aars spurgte, om ikke han ville give en hjælpende hånd på lejren.

Brian Nielsen tog straks ud på skolen og blev der samtlige fire uger, som børnenes ophold varede.

Da Tjernobylbørnene efter 2006 ikke længere kom, rettede Dansk Folkehjælp indsatsen mod socialt udsatte danske familier.

Opholdet i Blokhus er luksus for deltagerne, som ikke er forvænt med at spise på restaurant, bo tæt ved hav og bymidte, bruge et fantastisk badeland samt være på udflugt til Fårup Sommerland.

- Vi har gode erfaringer med at inddrage alle i fællesskabet. Der knyttes hurtigt venskaber, og de fleste drager glade hjem en stor oplevelser rigere, pointerer sommerlejrens leder.

Formanden for Dansk Folkehjælp Vesthimmerland, Herdis Brix, Aars, er godt tilfreds med, at Brian & Co. ofrer en uge af deres sommerferie på denne humanitære indsats.

- Antallet af ansøgere er steget drastisk de seneste år. Det gælder både på landsplan og lokalt. Vi har således modtaget ansøgning fra ikke færre end 57 enlige forsørgere i Vesthimmerland, hvoraf vi kun kunne imødekomme 15 ansøgere oplyser Herdis Brix.

Mr. Sommerlejr ser også årets humanitære ferieophold forventningsfuld i møde.

- Børn har efter min opfattelse ret til en ordentlig ferie sammen med deres forsørger, og det får de her, fastslår Brian Nielsen.

Derfor bruger han gerne en uges ferie på Dansk Folkehjælps sommerlejr borte fra sit nuværende job som bestyrer/daglig leder af My Way Pub i Aalestrup, hvor han har ansvaret for 16 ansatte samt virksomhedens administration og drift.