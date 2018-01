Lektor: USA og Tyrkiet er endt i uløselig konflikt i Syrien

En ny militærkonflikt er begyndt i det krigshærgede Syrien, hvor forskellige parter har bekriget hinanden i over syv år.

Sådan forklarer Mikkel Storm Jensen, major og militæranalytiker fra forsvarsakademiet, situationen i Syrien, efter den tyrkiske hær er gået ind i den nordlige syriske region Afrin, som kontrolleres af kurdere.

Tyrkiet er gået ind i den nordlige syriske region med landtropper og har forinden bombet flere mål.

Det er sket trods advarsler fra USA, der leder en koalition i Syrien mod Islamisk Stat, der har samarbejdet med kurderne i regionen.

- For amerikanerne har kurderne vist sig at være de eneste pålidelige samarbejdspartnere i det område.

- Men tyrkerne vil ikke have det. For dem er Islamisk Stat slet ikke så farlige, som hvis der opstår et kurdisk regulært land eller et pseudo-land, hvor kurderne reelt har autonomi, som i det nordlige Irak. Det vil tyrkerne betragte som en katastrofe, siger Mikkel Storm Jensen.

Tyrkerne anser den kurdiske YPG-milits, som amerikanerne samarbejder med, og det kurdiske parti PYD i Afrin for at være "terrorister".

Derfor er de to parter i en svær interessekonflikt, efter Tyrkiet har indledt en offensiv mod kurderne.

- De mennesker, som tyrkerne siger, de bomber, det er soldater, som sandsynligvis er uddannet og udrustet af amerikanerne.

- Der er en fuldstændig uløselig interessekonflikt, siger han.

Tyrkernes skridt kommer efter, at USA har meddelt, at man agter at blive et stykke i Syrien for at hjælpe med at bygge et forsvarsværn, der skal holde den trængte gruppering Islamisk Stat væk.

Den beslutning faldt ikke i god jord hos tyrkerne, der har ønsket, at USA hurtigst muligt trækker sin støtte til kurderne i Syrien.

- Det er et kæmpe problem, at Natos største landmagt ud over USA er i direkte krig med den milits, som er USA og koalitionens største partnere i området, siger Mikkel Storm Jensen.

