Lektor: Det hele er ved at ramle for Afghanistans regering

KABUL:I Afghanistans hovedstad, Kabul, står oprørere fra Taliban søndag klar ved indfaldsvejene. Situationen i byen er kaotisk, og en stribe vestlige lande arbejder på højtryk på at få evakueret statsborgere og hevet soldater ud af landet.

Lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen finder det usædvanligt, at Taliban er rykket helt til Kabul, mens der stadig er vestlige styrker i Afghanistan.

- Hvis jeg var Taliban, havde jeg ikke haft lyst til at komme i clinch med amerikanerne, siger han.

- Men det kan være en del af psykologisk krigsførelse med henblik på at få den sidste rest af modstand til at forsvinde og sørge for, at der ikke kommer kamp om Kabul.

Han forklarer, at Taliban med deres indtrængen i Kabul markerer, at man kan angribe når som helst.

- Det illustrerer med al tydelighed, at det hele er ved at ramle for regeringen i Afghanistan, siger han.

Peter Viggo Jakobsen føler sig overbevist om, at Kabul på et tidspunkt vil falde, men han mener ikke, at det vil ske, før de amerikanske styrker har forladt landet.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at Taliban skulle gøre noget for at besværliggøre evakuering af vestlige styrker. Det ville ikke give nogen mening.

- Taliban har prøvet at få os ud i årevis, så de bør ikke lave ballade, før vi er væk, siger han.

En talsmand for Taliban i Doha siger, at bevægelsens medlemmer er blevet bedt om ikke at udøve vold og lade alle, der ønsker det, forlade byen.

USA har meddelt, at de er endeligt ude af Afghanistan 11. september.

Den sidste danske soldat forlod Afghanistan 22. juni.

Søndag morgen erobrede Taliban byen Jalalabad, der ansås som en af de eneste veje mellem Pakistan og Kabul, der kunne benyttet af eksempelvis flygtning.

Guvernøren i Jalalabad overgav sig til Taliban, og der var dermed ingen sammenstød.

/ritzau/