Lektor: Mays parti er dybt splittet om brexit

Mere end to år efter, at Storbritannien stemte for at forlade EU, er den britiske side af processen stadig i kaos.

Mandag trak to vægtige ministre sig fra premierminister Theresa Mays regering i protest mod hendes udspil til, hvad Storbritannien skal tage med til forhandlingsbordet.

- Man er snart tabt for ord for det kaos, de er i stand til at skabe for sig selv, siger lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS Ole Helmersen.

Natten til mandag forlod brexitminister David Davis Theresa Mays regering, og mandag eftermiddag var det så udenrigsminister Boris Johnson, der meldte sin afgang.

Dermed er Theresa Mays regering, der allerede bygger på et skrøbeligt parlamentarisk fundament, kastet ud i en større krise.

- Det ser voldsomt problematisk ud for Theresa May. Det har længe været kendt, at Storbritannien og specielt Theresa Mays konservative parti er dybt splittet i spørgsmålet om brexit.

- Fredag sagde hun til sin regering, at de skulle støtte hendes linje. Og det gjorde de. Men det holdt så ikke, og enigheden har lidt afgørende skade.

- Nu ligger aftalen fra fredag nærmest i ruiner. Jeg har svært ved at se, at ikke flere trækker sig også, siger Ole Helmersen.

Splittelsen i partiet er dyb. En fløj ønsker en hård brexit, hvor Storbritannien fjerner sig næsten fuldstændigt fra EU og søger handelspartnere andre steder.

En anden fløj ønsker en blødere udgave, hvor Storbritannien fastholder dybe relationer til EU.

Hvad der egentligt var ment med et farvel til EU, som bestemt af folkeafstemningen, er der dermed stærk uenighed om.

Og således er det også svært for Storbritannien at forhandle med EU, da dets egen forhandlingsposition er uklar.

- Den forhandlingsposition, som det lignede, den britiske regering var nået frem til fredag, ser nu ud til at ligge i ruiner.

- Det bliver meget svært for regeringen at tage til Bruxelles og forhandle nu, hvor deres mandat er svækket igen.

- Så det ligner, at Storbritannien er tilbage til start uden en klar forhandlingsposition eller strategi, siger Ole Helmersen.

