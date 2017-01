Lærer skriver for eleverne

Datoen for bisættelsen er endnu ukendt, og familien anmoder om, at deres ønske om fred i den næste tid respekteres.

Caroline Fleming fortalte flere medier i maj sidste år, at hendes far var alvorligt syg med cancer.

Han overtog slottet, der er Danmark største privatejede slot, efter sin far i 1971.

Niels Krabbe Iuel-Brockdorff nedstammede fra søhelten Niels Juel, der overtog slottet og det meste af Tåsinge efter sejren over svenskerne i slaget ved Køge Bugt tilbage i 677.

Familien oplyser til Ritzau, at lensbaronen døde i fredags. Han blev 78 år.

Fredag døde Caroline Flemings far i en alder af 78 år. Han har igennem længere tid været syg af kræft.

