Leonora sikrer Eurovision-finaleplads: Jeg begyndte at tude

TEL AVIV: Da spændingen torsdag aften blev udløst, og de ti lande, der havde sikret sig en finaleplads i Eurovision skulle råbes op, sad Leonora Colmor Jepsen på kanten af stolen.

Det fik den danske sangerinde, der stiller op i det internationale melodigrandprix med sangen "Love Is Forever", lov at gøre, mens de fire værter råbte de seks første finalister op.

Men da det syvende land blev afsløret, var det Danmark, der blev råbt op.

- Jeg sad og ventede på det, men jeg kunne ikke forstå, at det rent faktisk blev sagt. Jeg blev vildt glad og lettet og alting på samme tid, og så gruppekrammede vi. Det var det bedste i verden. Så begyndte jeg at tude, fortæller Leonora, der har helt ondt i kinderne af at smile.

Hun er ikke bleg for at sige, at Eurovision lige nu fylder alt for hende.

- Nu når man er i gang med alt det her, så er det jo det, der betyder allermest i hele verden. Så jeg er meget, meget glad. Når man kommer hjem, så er det jo noget flottere at være nået i finalen end ikke at være det, siger sangerinden.

Nu begynder forberedelserne til finalen.

- Nu skal vi have endnu flere prøver, og det er bare dejligt. Det glæder jeg mig virkelig meget til, siger hun.

Målsætningen for sin placering er klar for den unge sangerinde.

- Vi skal så højt som muligt, og hvis jeg skal fjerne "jante-hatten", så nummer ét, siger hun.

Eurovision-finalen finder sted på lørdag og bliver sendt direkte på DR1.

/ritzau/