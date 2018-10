Lerager efter drømmemål: Ramte den rimelig godt

FODBOLD: Havde det ikke været for et sent mål af Martin Braithwaite, ville Lukas Lerager være blevet matchvinder i tirsdagens testsejr over Østrig.

Bordeaux-spilleren fik en sjælden chance på banen for landsholdet og kvitterede med et brag af et mål, der overskyggede alt andet i 2-0-sejren.

Selv har han også svært ved at lægge skjul på, at målet var et flot et af slagsen.

- Det er dejligt. Normalt er jeg en beskeden fyr, man kan vel godt sige, jeg ramte den rimeligt godt, siger Lerager til Kanal 5 efter kampen.

Scoringen var samtidig Leragers første på danske landshold. Han er godt tilfreds med, hvordan han fik vist sig frem på det reservespækkede hold.

- Når man endelig får chancen, skal man slå til og vise sig frem, så det var sgu dejligt, siger han.

- Det giver selvtillid. Jeg havde kriller i maven inden kampen. Det var dejligt at komme ud over kanten og få sin første start på landsholdet, siger midtbanemanden.

I alle sine fem foregående kampe på A-landsholdet måtte Lerager nøjes med en rolle som indskifter.

Tidligere har han også optrådt for U18-, U19-, U20- og U21-landsholdet. Heller ikke her blev det til scoringer, og tirsdagens mål var dermed det første overhovedet i landsholdsregi.

