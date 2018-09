Lesbisk par fik stokkeslag i Malaysia

To malaysiske kvinder har mandag fået seks stokkeslag hver som straf, efter at de er blevet dømt ved en islamisk domstol for at have haft sex med hinanden.

De to var dømt efter Malaysias sharialove, der gælder for de to tredjedele af landets befolkning, som er muslimer.

Omkring 100 mennesker var mødt frem for at overvære de to kvinder få deres straf.

Kvinderne, der er 22 og 32 år, blev anholdt i april af betjente, der har til opgave at håndhæve islamiske love.

Kvinderne befandt sig i en bil på en offentlig plads i den nordlige delstat Terengganu, der betragtes som et af de mest konservative områder i Malaysia.

Sagen har vakt voldsom vrede blandt rettighedsgrupper, der ser sagen som et tilbageslag for menneskerettighederne og sidestiller stokkeslag med tortur.

- Stokkeslag er en form for ondskabsfuld, umenneskelig og nedværdigende behandling og kan være tortur, siger Amnesty Internationals malaysiske afdeling i en udtalelse.

Menneskeretsorganisationen er desuden bekymret for, at sagen kan forværre diskriminationen af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) i Malaysia.

- Folk burde ikke leve i frygt, fordi de er tiltrukket af mennesker af samme køn, lyder det fra Amnesty International.

De seneste måneder er intolerancen over for LGBT-miljøet i Malaysia taget til, hævder rettighedsgrupper ifølge Reuters.

Thilaga Sulathireh, der er repræsentant for organisationen Justice for Sisters, befandt sig i den sharia-retssal, hvor de to dømte kvinder fik deres stokkeslag. Denne straf bliver i Malaysia eksekveret i fuld offentlighed.

- Vi er meget bekymrede over, hvordan straf gives i religionens navn, siger hun til nyhedsbureauet dpa.

- Det er virkelig et tegn på, hvordan menneskerettighederne forværres i Malaysia, ikke kun for LGBT-personer, men for alle mennesker.

