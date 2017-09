Letbane kører tidligst om halvanden måned

AARHUS: Der vil gå minimum halvanden måned, før at Aarhus Letbane kan komme på skinnerne.

Det vurderer vicedirektøren i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kåre Clemmensen, efter at problemer med sikkerheden i ellevte time har udskudt letbanens første køretur.

Årsagen er, at styrelsen ikke har fundet letbanens sikkerhedssystemer tilstrækkelige.

- Jeg kan jo ikke garantere en godkendelse, og jeg ved heller ikke, hvor lang tid det præcis vil tage, fordi det er til dels op til Keolis (operatøren, red.) og til Aarhus Letbane, at få lavet arbejdet færdigt, siger Kåre Clemmensen.

- Men min umiddelbare tro er, at hvis de prioriterer det stærkt, så er det noget, der kan gøres inden for halvanden til to måneder. Det er i hvert fald helt urealistisk, at det skal ske inden for et par uger, siger han.

Der skal være klare procedurer for, hvordan det håndteres, hvis en passager eksempelvis får en arm i klemme i en dør eller kommer til at gå ud foran et af letbanens tog.

Keolis, som til dagligt skal drive letbanen i Aarhus, har ifølge Styrelsen for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kunnet fremvise dokumentation for, at sikkerhedssystemet er tilstrækkeligt.

- Vi har kigget på det, og vi har som helhed vurderet, at det ikke er i nærheden af at være færdigt nok til at vi kan godkende det, siger Kåre Clemmensen.

/ritzau/