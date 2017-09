Letbaneformand: Vi troede systemet var sikkert

AARHUS: Forsinkelsen af Aarhus Letbane får bestyrelsesformand Johnny B. Madsen til at undskylde over for borgerne i Aarhus. Han kalder lørdagens aflysning "skuffende" og en "pinlig sag for selskabet".

Men ifølge formanden var selskabet bag letbanen ikke et sekund i tvivl om, at man ville nå at blive færdig i tide.

- Jeg må indrømme, at vi har været helt overbeviste om, at de her tilladelser ville være på plads, siger formanden til DR Nyheder.

- Vi havde fra ekstern side en forsikring om, at systemet var sikkert, og at vi var klar. Og det er helt almindeligt, at sådanne tilladelser gives i sidste øjeblik, siger han.

Johnny B. Hansen henviser til åbningen af Metroen i København, der først fik den endelige tilladelse natten før åbningen.

Men problemerne med endelig godkendelse har direktør i Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj, ifølge DR kendt til i tre dage.

Alligevel håbede selskabet på, at man ville få de fornødne tilladelser i hus i sidste øjeblik. Det satte Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen fredag en stopper for. Sikkerhedskravene blev ikke overholdt, lød det fra Styrelsen.

Derfor blev indvielsesfesten af Aarhus Letbane, der både skulle bestå af 4000 stykker kransekager og indslag fra æresgæsten Jørgen Leth, aflyst i sidste øjeblik.

Aflysningen har lørdag formiddag givet anledning til krisemøde i ledelsen af Aarhus Letbane.

- Ledelsen holder møde her til morgen for at få kortlagt, hvilke opgaver, der er tilbage for, at styrelsen skal give tilladelse. Og så er der kun en vej, og det er at få dem løst, siger Johnny B. Hansen til DR Nyheder.

- Dels hos os, men så meget hos den underleverandør (Keolis, red), der skulle have leveret driften. De har skuffet i den her sammenhæng, siger han.

Det har ikke været muligt for DR at få en kommentar fra underleverandøren Keolis.

/ritzau/