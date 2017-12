Letbanens parter betaler regningen efter åbningskoks

Skatteyderne kommer ikke til at betale regningen for, at letbanen i Aarhus blev forsinket med knap tre måneder.

Selskabet bag, Aarhus Letbane, og letbanens operatør, Keolis, er blevet enige om en aftale, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Aflysningen 23. september fik den afledte effekt, at Keolis fik nogle uventede besparelser på selskabets drift.

Denne besparelse har Keolis valgt at sende videre til Aarhus Letbane, der til gengæld frafalder alle yderligere økonomiske krav mod Keolis i forbindelse med den aflyste åbning.

Det samlede beløb løber op i cirka 570.000 kroner.

Kransekage og skåltaler måtte 23. september aflyses, fordi Trafikstyrelsen ikke kunne sikkerhedsgodkende letbanen.

Siden den aflyste åbning afholdt Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane en række møder for at få godkendt letbanen hurtigst muligt.

Trafikstyrelsen er undervejs blevet kraftigt kritiseret af Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), der har kaldt styrelsen "magtarrogant" og udtrykt manglende tillid til styrelsen.

20. december om aftenen faldt brikkerne så plads, således at letbanen dagen efter kunne tages i brug.

/ritzau/