Lettere gennem security i Aalborg Lufthavn - lad computeren og telefonen blive i tasken

NORDJYLAND: Det bliver nemmere at komme gennem sikkerhedskontrollen i Aalborg Lufthavn, da man ikke længere behøver tage sine elektroniske enheder op af sin håndbagage - noget som ellers har været en fast procedure.

Aalborg Lufthavn har som den første lufthavn i Danmark valgt at opdatere de maskiner i sikkerhedskontrollen der gennemlyser.

Derfor kan man lade al elektronik- bærbare computere, tablets, mobiltelefoner og kameraer - ligge i sin håndbagage.

Det giver et hurtigere tjek, for nu skal passageren kun gøre tre lette ting: Tømme lommerne, tage jakken af og eventuelt tage væske op af håndbagagen.

- Vi er de første i Danmark og nogle af de første i Europa, som har taget den nyeste teknologi i brug. Det er, sammen med vores nye fremskudte boarding card check, med til at skabe endnu bedre flow for vores passagerer, fortæller Sikkerhedschef i Aalborg Lufthavn, Søren Bjerg, i en pressemeddelelese.

- Den nye security standard, som vi fra i dag opererer med i Aalborg Lufthavn, C2 standarden, tilsikrer nu, at vi i en og samme arbejdsgang kan gennemlyse håndbagagen samt detektere for sprængstoffer, også selvom større elektronisk udstyr er placeret i tasken, siger Søren Bjerg og fortsætter:

- Det letter forberedelsestiden for passagererne, og giver et meget mere harmonisk flow. De behøver ikke længere at bruge to til tre kasser, som er svære at håndtere.

Leverandøren af det nye udstyr i Aalborg Lufthavn, er Houlberg Instrumentering og Smiths Detection.