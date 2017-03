CHAPULTEPEC: At klare et cut er normalt ikke noget, golfspillere på højeste niveau noterer sig som et højdepunkt.

Men for Søren Kjeldsen, som havde misset fire i træk på PGA Touren, var adgangen til finalerunderne i weekendens Honda Classic alligevel værd at lægge mærke til.

- Det var ikke en kæmpe sejr, men det var sgu en sejr.

- Jeg spillede ikke, som jeg kan spille. Men jeg er begyndt at få en idé om, at når jeg er komfortabel, skal jeg nok klare mig herovre, siger Søren Kjeldsen, som torsdag spiller turnering i Mexico.

Nordjyden kæmper stadig med alt det ukendte på PGA Touren, hvor det meste er uprøvet terræn for ham. Det har givet en gevaldig tur op ad bakke.

- Gennem karrieren har jeg altid haft det sådan, at hvis jeg spiller dårligt, så er de andre supergode. Derfor har jeg haft nogle uger, hvor jeg næsten ikke kunne trække vejret, fordi jeg syntes, de andre var så gode.

- Men så snart jeg begynder at spille godt, så kigger jeg på de andre og tænker, "hmm, så gode er I altså heller ikke", siger Søren Kjeldsen.

- Nu føler jeg, at jeg kan begynde at trække vejret igen og se de andre i øjnene og tænke: "Der er en god chance for at slå dig".

I Honda Classic sluttede han på en samlet delt 37.-plads.

Adgangen til de forløsende finalerunder kom dog pludselig i fare, da danskeren på anden runde smed tre slag på de sidste fire huller og derfor kun lige holdt sig under cuttet.

- Jeg har ikke været komfortabel på banen og ikke været komfortabel med mit spil. Det vil sige, at i alle runder følte jeg virkelig, at jeg skulle holde sammen på det.

- Det kræver rigtig meget energi, når man går med den fornemmelse, og derfor har der helt klart været en tendens til, at når jeg kommer til de sidste huller, har der ikke været mere at give af.

- Og så falder det lidt sammen, forklarer Søren Kjeldsen.

Torsdag aften dansk tid slår han ud i WGC Mexico Championship.

Umiddelbart vurderer han banen i Club de Golf Chapultepec til at ligge godt til europæiske spillere. Også Thorbjørn Olesen deltager i turneringen.

