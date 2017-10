Lewis Hamilton er ny verdensmester i Formel 1

MOTORSPORT: Briten Lewis Hamilton er igen verdensmester i Formel 1. Hans fjerde verdensmesterskab kom i hus søndag i Mexico, da han på trods af en niendeplads ikke længere kan hentes i VM-stillingen.

Det skyldes, at hans nærmeste konkurrent, Sebastian Vettel (Ferrari), sluttede på fjerdepladsen og dermed ikke længere kan hente Hamilton inden sæsonens to sidste grandprixer.

Hamilton blev også verdensmester i 2008, 2014 og 2015. Med sin fjerde triumf kommer han op på siden af Sebastian Vettel, der vandt fire år i streg fra 2010 til 2013.

Selve grandprixet i Mexico City blev ikke en stor oplevelse for de to rivaler, da de efter en uheldig start begge endte bagest.

Det udnyttede Red Bulls Max Verstappen til at vinde grandprixet foran Valtteri Bottas (Mercedes) og Kimi Räikkönen (Ferrari).

Der var også dansk succes til Kevin Magnussen, som hentede fire point via en ottendeplads. Danskeren har dermed hentet 19 point i sæsonen.

Inden grandprixet var der 75 point at køre om, og Hamilton var foran med 66 point i forhold til Sebastian Vettel.

Da der blev givet grønt lys, udviklede det sig hurtigt uhensigtsmæssigt for både Lewis Hamilton og Sebastian Vettel.

I den altid hektiske start på et grandprix var de to konkurrenter lige inde og røre hinandens racer. Hamilton punkterede, mens Vettel også var uheldig, da han blev tvunget i pit for at få skiftet sin forvinge.

Dermed var to af hovedpersonerne henvist til at skulle overhale hele feltet for at få succes. Kevin Magnussen udnyttede den hektiske start til at køre sig op på tiendepladsen, mens Red Bulls Max Verstappen tog sig af føringen.

Siden nåede Magnussen længere op, inden en virtuel safety car bremsede det hektiske løb.

Umiddelbart fik Magnussen timet et pitstop fint på det tidspunkt, og midtvejs var danskeren nummer otte i løbet efter en overhaling fra Vettel.

Hamilton rodede rundt i den tunge ende og var mere end omgang efter førende Verstappen, men briten vidste, at Vettel formentlig ikke ville kunne forhindre ham i at blive verdensmester.

Vettel kom op som nummer fire, og i princippet kunne Kimi Räikkönen have ladet ham passere, men en tredjeplads ville ikke hjælpe noget i VM-regnskabet.

Imens lå Kevin Magnussen på ottendepladsen, mens Hamilton til sidst lå og pressede på for at forhindre danskeren i at tage de fire point til VM-stillingen.

Det lykkedes dog ikke for Hamilton, som nok også er ligeglad, da han nu igen kan kalde sig verdensmester.

/ritzau/