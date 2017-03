DANMARK: Så skete det langt om længe. Topmodellen LG G6 har ladet vente på sig i mange, mange måneder, og nu er den omsider officiel. Ved Mobile World Congress har LG nemlig løftet sløret for topmodellen, der skal tage konkurrencen om med Samsungs kommende Galaxy S8-topmodeller.

I år har LG fundet en helt ny opskrift frem på en topmodel, og på det ydre er der derfor ikke meget, der leder tankerne hen på sidste års LG G5.

5,7" ’Full Vision Display’ i mystisk 18:9-format

Det skyldes især det nye iøjnefaldende skærmdesign, som LG kalder for ’Full Vision Display’, og som har været et meget omdiskuteret emne forud for offentliggørelsen af topmodellen. I LG G6 sidder der nemlig en 5,7" stor IPS LCD-skærm med en skærmopløsning på 1.440 x 2.880 pixels. Det skarpe øje vil straks bemærke, at det er en noget usædvanlig skærmopløsning i en smartphone.

Skærmen i LG G6 er nemlig i det noget mere aflange 18:9-format, hvor det traditionelt plejer at hedde 16:9. I år forsøger LG sig med at presse så meget skærmareal ind i fronten som overhovedet muligt, og det betyder altså, at der er kommet lidt ekstra højde på skærmen i forhold til tidligere modeller. LG selv oplyser, at det således er hele 80 % af fronten, der udgøres af skærm - ikke dårligt. Den store skærm er blevet presset ind i en metalkrop svarende til en telefon med en skærm på 5,2", oplyser LG.

LG brugte meget tid på at snakke om det nye skærmformat, og en af argumenterne for at bruge 18:9-formatet frem for 16:9, er at det ifølge LG giver en mere ’overvældende’ oplevelse, når man bl.a. ser film på telefonen.

En anden detalje, som er ny i forhold til tidligere LG-topmodeller, er skærmens runde hjørner. Modsat de skarpe 90 graders vinkler, der normalt ses, er hjørnerne bløde og runde, og det bidrager til et ganske minimalistisk ydre sammen med den i forvejen stilrene front, hvor kun et lille logo i bunden, frontkameraet og fronthøjttaleren bryder det minimalistiske ydre.

Det nye skærmlærred drives af den såkaldte Dolby Vision-teknologi, som er firmaet Dolbys svar på en HDR-løsning, der leverer skærmfarver med langt bedre kontrast, naturtro farver og generelt bedre billedkvalitet.

Nyt minimalistisk design: Det bedste fra G5 og V20

Et kig bag på LG G6 viser, at der fortsat er designtræk fra forgængeren at finde. LG satser nemlig fortsat på en kameraopsætning bestående af to kamerasensorer med to LED-blitzer imellem, og hvor der nedenunder er placeret en fingeraftrykslæser.

En anden stor forskel fra LG G5 er, at bagsiden er udført i en aluminiumsfinish dækket af glas i de tre farver Mystic White, Astro Black og Ice Platinum, som skulle føles som glas. Den solide rammen fortsat er af aluminium. Rammen har lidt skarpere hjørner end G5, og den nye LG G6 kan således virke lidt som en sammensmeltning af designet fra G5 og V20.

Sidste år forsøgte LG sig med et modulært design i G5, hvor bunden kunne skubbes ud sammen med batteriet og udskiftes med andre moduler i bunden. Den strategi slog fejl, og det har LG indset. Det modulære design er derfor allerede skrottet efter et år. Batteriet på 3.300 mAh er derfor heller ikke længere udskifteligt - noget der ellers har været kendetegnende for LG-smartphones.

En af årsagerne til dette er dog, at LG har gjort G6 vand- og støvtæt med en IP68-certificering. Dermed skal du ikke bekymre dig om, at telefonen får et lille skyl regn. Den klarer nemlig at blive sænket i vand uden problemer.

Kommer med sidste års Snapdragon 821-processor

Forud for dagens afsløring af G6 har der været forlydender om, at LG har måtte været nødsaget til at udstyre topmodellen med Snapdragon 821-processoren fra efteråret i stedet for dette forårs nye og kraftigere Snapdragon 835-processor fra Qualcomm. Det skulle angiveligt være fordi Samsung har sikret sig førsteret til den eftertragtede processor, og det ser ud til at være rigtigt nok.

I hvert fald ER LG G6 ’kun’ udstyret med en Snapdragon 821, som dog fortsat er en glimrende processor, som mange hidtidige topmodeller benytter. Den er udstyret med 2 kerner, der snurrer med en hastighed på 2,35 GHz, samt 2 øvrige kerner med en hastighed på 1,6 GHz. Dertil gemmer der sig i LG G6 4 GB RAM samt 32 eller 64 GB lagerplads alt efter marked. Som i andre LG-topmodeller kan du supplere med op til 256 GB ekstra lagerplads i form af et eksternt microSD-kort.

I den amerikanske model af LG G6 er der også trådløs opladning at finde, men det er altså ikke noget, du vil kunne nyde godt af i den internationale, som bliver solgt i Danmark.

To kamerasensorer på 13 megapixel

På kamerafronten gemmer der sig en to sensorer, som begge er på 13 megapixel og har en blænde på f/2.0. Det er altså en noget anden opsætning en den, der er at finde i både G5 og V20, hvor den ene sensor var på 16 megapixel og den anden på 8 megaixel.

Den ene af de to sensorer er dog fortsat vidvinklet med et synsfelt på 125 grader, så du kan f.eks. kan opnå den bokeh-fotoeffekt, hvor baggrunden sløres og hvor der er en større dybde i motivet. Derudover giver den vidvinklede sensor også mulighed for ganske simpelt at fange et meget storre område fra det motiv, du fotograferer.

LG G6: De tekniske specifikationer

Dimensioner: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm

Skærm: 5,7", 1.440 x 2.880 pixels, 565 PPI, 18:9-format, Dolby Vision-teknologi

Processor: Snapdragon 821 (2 x 2,34 GHz + 2 x 2,19 GHz)

Grafikchip: Adreno 530 (653 MHz)

Lagerplads: 32/64 GB, UFS 2.0, kan udvides med microSD-kort

RAM: 4 GB, LP-DDR4

Kamera: 2 x 13 mega­pixel, f/2.0

Batteri: 3.300 mAh

Andet: USB Type-C-port (USB 3.1), IP68- og MIL-STD-810G-certificering