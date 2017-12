Liberias nyvalgte præsident lover at udrydde korruption

Liberias nyvalgte præsident, fodboldikonet George Weah, lover at udrydde korruption.

Det siger han lørdag i sin første tale, siden han tidligere på ugen vandt præsidentvalget i det vestafrikanske land.

- De, der har til hensigt at snyde det liberiske folk gennem korruption, har intet at gøre i min regering, siger George Weah i en tale på sit partis hovedkontor i Monrovia ifølge nyhedsbureauet dpa.

Weah er medlem af centrumhøjrepartiet Coalition for Democratic Change (CDC).

George Weah siger videre, at hans administration vil bygge videre på den fremgang, den afgående præsident, Ellen Johnson Sirleaf har opnået. Han opfordrer samtidig liberiske diasporaer til at vende hjem.

Ellen Johnson Sirleaf roser den fredelige valgproces i landet. Hun mener, den viser, at Liberias unge demokrati er modent.

51-årige George Weah vandt tirsdagens præsidentvalg over sin modstander, vicepræsident Joseph Boakai. Det skete med 61,5 procent af stemmerne i den anden og afgørende runde af valget.

Det er første gang siden 1944, at en demokratisk valgt regering i Liberia overdrager magten til en anden.

George Weah betragtes af mange liberiere som en helt. Han er født og opvokset i et slumkvarter i den liberiske hovedstad, Monrovia, men fandt siden berømmelse i international fodbold.

Weah er som den eneste afrikaner kåret som verdens bedste fodboldspiller af Fifa.

Inden han gik på pension i 2002, spillede han for en række store fodboldklubber, heriblandt AC Milan og Paris Saint-Germain.

I øjeblikket sidder Weah som senator i Liberias parlament.

Han har ført valgkamp på at styrke uddannelserne, skabe job og forbedre infrastrukturen i landet. Samtidig har hans succeshistorie særligt appelleret til de unge liberiere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Liberia er et af verdens fattigste lande og er stadig ved at komme sig oven på borgerkrige fra 1989 til 2003, hvor op mod 250.000 mennesker blev dræbt. Et årti senere ramte et dødeligt ebolaudbrud landet.

George Weah overtager præsidentembedet 16. januar.

