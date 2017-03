Mand anholdt for drab

- Vi er glade for resultatet og den nye butik. Frugt- og grøntafdelingen er blevet flyttet frem i butikken, så den sammen med vores nye, store bake-off afdeling er det første, man møder, når man kommer ind i butikken, understreger butikschefen.

Lidl har skiftet de blå og gule farver i butikken ud med grålige farvenuancer, og moderniseringen betyder også, at præsentationen af varesortimentet er blevet optimeret.

- Butikken er blevet større, lysere og har fået mere gangplads, fortæller butikschef Simon Christensen, som står i spidsen for et team med 18 ansatte.

Det gælder også på butikken på K. Christensensvej 1-3, som ud over en opgradering af butikken desuden har fået en ny tilbygning på 281 kvadratmeter med plads til ekstra nonfood-varer.

