Lidl tilbagekalder igen vare på grund af mistanke om listeria

Der er grund til at gå indholdet i fryseren efter med en tættekam, for Lidl tilbagekalder nu for anden dag i streg en vare på grund af mistanke om listeria.

Der er tale om frossen Freshona flødestuvet spinat.

Produktet er solgt i butikker landet over, oplyser fødevarevirksomheden Lidl i en pressemeddelelse.

Både Coop Danmark og Lidl kaldte torsdag dybfrosne ekstra søde majs tilbage på grund af mistanke om listeria.

I Danmark er i alt fire personer blevet smittet med listeria, og en er død.

Listeriabakterier kan være sundhedsskadelige, hvis produktet ikke koges, før det indtages.

Forbrugere rådes til at levere de pågældende varer tilbage til butikken eller smide dem ud.

I alt er 47 personer i Europa blevet smittet med listeria. Heraf er ni personer døde. Det oplyser EFSA, der er et europæisk fødevareinstitut, som rådgiver EU-systemet om den nyeste viden.

ESFA har undersøgt sagen i et år og siger nu, at udbruddet af listeria sandsynligvis stammer fra frosne majs fra Ungarn.

/ritzau/