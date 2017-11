Lidt mindre søsportscenter i Vildsund

VILSUND: A. P. Møller Fonden har tidligere støttet med to millioner kroner. Derimod har initiativtagerne til et nyt søsportscenter i Vilsund fået nej fra to andre fonde - Realdania og Færchfonden.

Men med et ekstra kommunalt tilskud er der udsigt til, at planerne om et søsportscenter i det nuværende værftsområde i Vilsund alligevel kan blive til virkelighed - selv om dele af projektet må opgives i denne omgang.

I hvert fald indstiller Thisted Kommunes forvaltning for teknik og erhverv, at der lægges én million kroner oven i de 1,7 mio. kr., som kommunen tidligere har bevilget.

Dermed bliver der fortsat penge til både en ny service- og velfærdsbygning og et nyt spilhus. Planlagte tilbygninger til de eksisterende værksteds- og værtbygninger bliver derimod droppet indtil videre.

En plan om at hæve niveauet i hele området som sikring mod oversvømmelser er der heller ikke plads til i budgettet. Men de to bygninger bliver sat i stand, og i værftsbygningen hæves gulvet.

- Vi højvandssikrer de eksisterende bygninger, men ikke hele området. Men selv om det bliver skaleret ned, er det stadig et rigtig godt projekt, siger Flemming Jensen, formand for bygningsforeningen under Søsportscenter Vilsund.

Skal i gang inden årsskiftet

Initiativtagerne har haft travlt med at lave en ny plan, efter at Realdania og Færchfonden i begyndelsen af oktober meddelte, at de ikke kunne støtte projektet. For hvis man ikke kommer i gang inden årsskiftet, så ville bevillingen fra A. P. Møller Fonden - som blev givet allerede i marts 2015 - også bortfalde.