AALBORG: Først når de to lig, der blev fundet ved en voldsom brand i Aalborg tirsdag aften, er obduceret, forventer Nordjyllands Politi at kunne sige noget mere om deres identitet.

Ifølge vicepolitiinspektør Poul Severinsen var branden i huset på Heimdalsgade i Aalborg-bydelen Vejgaard så voldsom, at politiet har svært ved at identificere de omkomne.

Politi og beredskab blev alarmeret om branden kl. 20.47 tirsdag aften.

Politiet har afspærret det brandhærgede hus og har i nat foretaget massiv efterforskning ved huset og omkring, blandt andet med politihunde.

- Vi har fundet flere spor, siger Poul Severinsen, som dog ikke uddybe, hvad de spor går ud på.

Han vil ikke udelukke, at branden var påsat, men understreger, at efterforskningen foregår bredt og at "alle døre er åbne".

Vicepolitiinspektøren afviser, at politiet skulle have mistanke mod konkrete personer for at stå bag branden.

Politiet er i øjeblikket tilbageholdende med oplysninger i sagen:

- Det er fordi, vi holder alle dørene åbne i efterforskningen, indtil vi har overblik over, hvad der er sket derude, siger Poul Severinsen til NORDJYSKE Medier.

Brand blussede op

Nordjyllands Beredskab måtte onsdag morgen rykke ud til branden igen, da den blussede lidt op. Alarmen lød klokken 07.22.

- Vi har lige været oppe at lave lidt efterslukning på branden. Af hensyn til politiets tekniske efterforskning har vi valgt ikke at skille huset helt ad, så derfor ved vi godt, at der er ildlommer, som kan blusse op igen, og derfor holder vi meget tæt øje med branden, konstaterer indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab.

Først når politiet er færdige med deres tekniske undersøgelser, vurderer beredskabet, hvad der skal til for at slukke branden i huset helt.

I øjeblikket holder folk fra Hjemmeværnet øje med brandstedet, hvor grunden er afspærret.

- Der står en skal tilbage af huset, men alt indboet er totalt nedbrændt, konstaterer indsatslederen.

Der kan godt gå lidt tid med efterforskningen, der fortsætter i onsdag.

De første teknikere, der blev kaldt til branden i Aalborg, var ifølge NORDJYSKEs oplysninger nemlig de samme, som var til efterforskningen af familietragedien i en landsby ved Randers, hvor seks mennesker var dræbt. Derfor skulle et nyt hold teknikere ankomme til Aalborg onsdag morgen/formiddag.