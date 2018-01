Ligalandsholdet tabte til Sverige i sidste sekund

FODBOLD: Det danske U21- og ligalandshold tabte torsdag 0-1 til Sveriges ditto under træningslejren i Abu Dhabi.

Den Brøndby-ejede Silkeborg-angriber, Gustaf Nilsson, blev svensk matchvinder, da han scorede på kampens sidste spark.

Kampen var godt på vej mod en nulløsning, men i det tredje minut af overtiden valgte Jordan Larsson - søn af målkongen Henrik "Henke" Larsson - at sparke på mål.

Bolden tog overliggeren, og så var Gustaf Nilsson hurtigere over returen end Brøndby-målmand Frederik Rønnow.

På sidelinjen var det Åge Hareides normale assistenttræner, Jon Dahl Tomasson, der stod med ansvaret for Danmark.

Hareide var selv humpet op på tribunen før kampen, og ifølge TV2 Sport rejser han lørdag hjem til Norge for at få behandling for rygproblemer.

Landstræneren har stadig smerter efter et styrt på ski mellem jul og nytår.

Sverige startede med AaB-målmand Jacob Rinne i målet, mens Brøndbys anfører, Johan Larsson, også bar anførerbindet i landsholdsdragten.

Brøndby-backen tegnede sig for den første farlige afslutning i kampen. Efter et indlæg steg Larsson til vejrs, men stolpen reddede Danmark fra at komme bagud i det 17. minut.

I den anden var Silkeborg-duoen Robert Skov og Jens Martin Gammelby flittige afsluttere, men de var uden den nødvendige præcision.

Generelt var danskerne spilstyrende i første halvleg, men det udmøntede sig ikke i store chancer.

Anden foregik derimod på svenskernes præmisser.

Efter 66 minutter førte det til en stor chance, da Frederik Rønnow kom dårligt ud af feltet.

Bolden faldt ned foran Jordan Larsson, men inde på stregen reddede Kian Hansen svenskerens forsøg.

Kvaliteten dalede, efterhånden som de to hold lystigt skiftede spillere ud.

Derfor tydede alt på en nulløsning, før Jordan Larsson og Gustaf Nilsson i samspil med overliggeren fik sørget for et svensk sejrsmål.

Ligalandsholdet møder Jordan mandag, før spillerne sætter kursen mod Danmark tirsdag.

/ritzau/