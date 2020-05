Ligatrænere går imod beslutning: Drop tvangsnedrykning

HÅNDBOLD:Mandag er skæbnedag for tre danske håndboldklubber, når Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab skal afgøre, hvordan sæsonen skal afsluttes. Retteligt er det kun måske skæbnedag.

For tre tvangsnedrykkede klubber har sendt deres sag til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) appelinstans. Det mudrer billedet en del.

Det hele handler om den for tidlige afslutning af håndboldsæsonen på grund af coronakrisen. For kan man erklære sæsonen afsluttet og udpege nedrykkere på den baggrund?

Det kan man ikke, mener herrerne fra Nordsjælland Håndbold og damerne fra EH Aalborg fra landets bedste rækker samt Odder fra næstbedste række hos herrerne, som er tre af de ramte klubber.

Og nu får de opbakning fra kollegerne i de to bedste ligaer.

Jyllands-Posten har foretaget en rundspørge hos alle ligatrænerne hos damer og herrer - EH Aalborg og Nordsjælland fraregnet. Den viser, at der er opbakning til de pressede klubber.

16 af de 26 trænere er klar til at udvide næste sæson fra 14 til 15 hold, så der er plads til oprykkeren i de respektive rækker, mens ingen skal nedrykkes.

Det skriver avisen.

Syv trænere er imod udvidelsen, som vil give to ekstra kampe for alle hold i grundspillet, mens tre trænere ikke har ønsket at svare.

- Det er forkert at rive tæppet væk under hold, der ikke formelt er rykket ned. Alt andet er snæversynet. Vi taler om virksomheder, der kan risikere at lukke, siger en af trænerne anonymt til Jyllands-Posten.

Alle de adspurgte har svaret anonymt, da de er hjemsendt under statens ordning om lønkompensation. Under denne vil det regnes som arbejde at udtale sig til medierne, hvilket er i strid med reglerne for ordningen.

/ritzau/