Lille elbil udfordrer på pris

BILER: Mens det vælter frem med nyheder om kommende eksotiske og dyre elbilmærker med stor motorkraft og lang rækkevidde over 500 km - som bl.a. Fisker Emotion og Lucid Motors - sker der mindre i den folkelige afdeling.

Men nu rykker den tyske bilproducent e.Go, som viser den enkle Life-model på det kommende motorshow i Frankfurt. Den er med sine 3,35 meter en bil i mikrobil størrelse - VW Up, Aygo, Picanto, Peugeot 108 og den slags. Bilen har plads til fire, byder på en forholdsvis begrænset rækkevidde på op til 130-170 km - og ikke mindst en lav pris.

Den begynder ved 16.000-18.000 euro i Tyskland, eller rettere 12.000-14-000 euro efter et tilskud på 4000 euro, så den lander altså på en pris på 90.000-105.000 kr. Dermed bliver e.Go den billigste elbil i Tyskland, hvor der er stor interesse for køretøjet, der kommer i produktion på fabrikken i tyske Aachen til næste år.

- Den store fejlberegning hos de traditionelle bilproducenter er, at de har øje for rækkevidden frem for pris. Det er jeg uenig i. Nogle bilejere vil acceptere en begrænset rækkevidde, bare prisen stemmer, lyder det fra Günter Schuh. Han er professor ved RWTH Aachen og er drivkraften bag fabrikken og som udtaler sig til det tyske blad Strassenverkehr.

VW E-Up meget dyrere

Størrelsesmæssigt er den nye elbil fra e.Go som nævnt i mikroklassen, hvor konkurrenten VW E-Up jo befinder sig. Til sammenligning koster den med en rækkevidde på 160 km godt 27.000 euro eller 24.000 euro efter tilskud.

Den har herhjemme en pris på 188.000 kr. og er solgt i få eksemplarer i et elbilmarked, som i forvejen er vingeskudt, og hvor kun Tesla S solgte, indtil afgifterne blev ændret.

E.Go fabrikken har primært i kraft af den nye elbils lave pris fået mange forudbestillinger og forventer, at produktionen vil være oppe op 20.000 biler om året i 2019.

Det er noget, som hjælpes på vej af, at mange store byer arbejder på at forbyde køretøjer med konventionelle brændstoffer i bykernerne. De store bilfabrikker arbejder også med en lang række elbiler i nye generationer, men her spilles i første omgang ud med de dyrere og større modeller, hvilket skulle give et hul i markedet for småpendlere, storbyboere og folk med en bil nummer to.

Rent teknisk ligger der ofte en udfordring i, at jo mindre bilen er, jo mindre plads er der også til batterier, og dermed er rækkevidden for bilen begrænset.

Den lille e.Go Life med plads til fire er tænkt som en prisbillig elbil til de store byer. Rækkevidden er 100-130 km.

De første eksemplarer af e.Go Life, der drives af to Bosch-motorer, som pyder i alt 15 kW og 110 Nm., kommer på gaden i 2018. Den har en topfart på 104 km/t og klarer 0-100 km/t på 5,7-5,9 sekunder.

Man skal ikke underkende konceptet fra firmaet, som også har udviklet den elektriske bus, e.Go Mover. Günter Schuh har sammen med Deutsche Post udviklet varevognen Streetscooter, som skal produceres i 10.000-20.000 eksemplarer om året på den store fabrik i tyske Aachen, hvor postvæsnet simpelthen har købt Streetscooter, der har udkonkurreret de store bilfabrikker, der ikke kunne levere den rigtige bil. Den har en rækkevidde på 80-100 km.