Lille pige tæt på at drukne i Jesperhus’ badeland

MORS: En pige på fem-seks år var søndag lige over middag tæt på at drukne i badelandet på Jesperhus Resort på Mors.

En anden gæst i badelandet opdagede, at pigen flød rundt i vandoverfladen med ansigtet nedad. Det undrede gæsten sig over og konstaterede, at pigen var bevidstløs. Det fortæller direktør hos Jesperhus Resort Peter Overgaard.

- Gæsten fik pigen hen til bassinkanten og ydede førstehjælp. Det gjorde vores livreddere også, og de fik ringet efter en ambulance. Men ret hurtigt kom pigen til bevidsthed og kastede op. Og det er jo et godt tegn, siger Peter Overgaard.

Da ambulancefolkene ankom, blev pigen undersøgt, og det blev besluttet at tilkalde en helikopter og flyve pigen - ledsaget af sin mor - til Aalborg Universitetshospital. Herfra lød det senere søndag eftermiddag via Midt- og Vestjyllands Politi, at pigen havde det godt igen.

Det er endnu uklart, hvordan ulykken kunne sket. Det var i et område af badelandet, hvor der tidligere har været et fire meter dybt bassin, men hvor bunden er hævet som en del af en fornyelse af badelandet, så vanddybden nu er 1,2 meter.