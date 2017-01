AALBORG: Musikkens Hus fortsætter med at hente store operasangere til Aalborg.

Den seneste i rækken er den 53-årige franske tenor Roberto Alagna, der synger i koncertsalen 12. oktober.

Trods sine kun 1,75 meter i højden har Alagna i de seneste årtier markeret sig som en af verdens store tenorer. Siden han i 1988 som 24-årig vandt "Pavarotti International Voice Competition" har han været efterspurgt på de store scener, og hans tidligere ægteskab med stjernesopranen Angela Gheorghiu har ikke gjort berømmelsen mindre.

Roberto Alagna har gennem sin karriere været åben og nysgerrig over for alle aspekter af operaen og har i de senere år gjort en stor indsats for at skabe opmærksomhed om ellers glemte franske operakomponister som Alfano, Massanet og Lalo.

Dertil har han også en imponerende række indspilninger bag sig, heriblandt Carmen og Don Carlos fra det franske repertoire og fra det italienske repertoire eksempelvis La Bohéme og Tosca. Da han i 2004 tegnede kontrakt med Deutsche Grammophon, vandt hans første album under det nye pladeselskab dobbelt platin.

Billetsalget til koncerten i Musikkens Hus åbner torsdag 26. januar 2017 klokken 10.