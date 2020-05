Lille vandværk lukkes, men der er nyt vand på vej til Skallerup

SKALLERUP:Carsten Christophersen fra firmaet Danboring sprayer blå kryds på asfalten. 157 centimeter nede i jorden er et borerør på vej for at gøre plads til en ny vandledning ned mod feriecentret Skallerup Seaside Resort.

- Om fem minutter kommer han ud henne i hullet, fortæller Carsten og peger på en udgravning i vejsiden, hvor rør og forgreninger samles.

I tre uger har firmaet været i gang med i alt to kilometer ny vandledning, som skal erstatte det lille Skallerup Vandværk, der ligger inde på feriecentrets parkeringsplads.

- Vi har valgt at fremskynde projektet. Det ser ud til, at feriecentret får mange danske gæster denne sommer, og så skal der være styr på vandforsyningen, siger produktionschef hos Hjørring Vandselskab, Jacob Andersen.

Det lille Skallerup Vandværk, der forsyner feriecentret og de omkringliggende sommerhusområder, har udfordringer med forurening og dermed at kunne levere vand nok. En af de fire vandboringer er lukket og en anden er på nippet til at blive lukket.

Flere af de mindre vandværk i kommunen er stærkt udfordret af nye krav om målinger for nye stoffer i grundvandet. Hjørring Kommune er da også i gang med en ny vandforsyningsplan, hvor de godt 20 mindre vandværk opfordres til et tættere samarbejde.

Borerøret bryder igennem i udgravningen på Nordre Klitvej. Endnu en etape på cirka 350 meter er i mål, og der kan trækkes et vandrør.

Underboring bliver efterhånden brugt mere og mere fremfor at grave rørerne ned. Det giver væsentligt færre gener. Den nye vandledning til Skallerup koster knap to millioner kroner.