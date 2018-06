Lilleholt: EU skal bane vej for mere klimavenlige biler

EU bør ifølge den danske regering kræve, at udledning af drivhusgasser fra person- og varebiler skal reduceres med mindst 40 procent inden 2030.

Det forslag fik ifølge klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) en god modtagelse af medlemslandene under et rådsmøde for miljø i Luxembourg

- Der blev taget godt imod Danmarks budskab. Det er klart, at der er lande, som har store bilindustrier, som selvfølgelig er bekymret for, at det kan betyde en reduktion i forhold til arbejdspladser, siger han.

- Men det er nødvendigt, at vi står samlet i det her, siger Lilleholt.

For at opnå dette mål bliver de europæiske bilfirmaer nødt til at satse langt mere på elbiler, som ifølge klimaministeren kommer til at spille en central rolle for et mere grønt EU.

- Derfor skal der også stilles krav om, at de europæiske bilfirmaer fra 2030 mindst skal producere 15 procent elbiler ud af den samlede mængde biler, siger han.

Kan bilfirmaerne ikke leve op til målene, skal de sikre endnu større reduktioner af udledning fra de almindelige biler.

Det er vigtigt, for at EU kan kæmpe imod den enorme CO2-udledning, som bilindustrien står for, lyder det.

- 20 procent af CO2-udledning kommer fra transportsektoren, og derfor er det helt afgørende for, at EU sætter så massive krav som overhovedet muligt, siger klimaministeren.

Danmark er i Luxembourg ligeledes gået sammen med 13 andre medlemslande om at presse på for, at EU i 2050 skal være netto-nuludleder af drivhusgasser.

Det betyder, at medlemslandene skal være drivhusgas-neutrale og ikke må udlede mere, end hvad der bliver optaget.

Også her kommer bilindustrien til at spille en afgørende rolle, så målene kan opfyldes, pointerer Lars Christian Lilleholt.

Den internationale miljøorganisation Greenpeace er glade for, at den danske regering endelig er kommet ind på den grønne banehalvdel i EU.

Det siger Jens Mattias Clausen, som er klimapolitisk rådgiver i Greenpeace.

Han savner dog bedre løsninger på hjemmebanen, når det kommer til store klimasyndere som landbruget.

- Det skal løses, hvis regeringens grønne U-vending skal tages seriøst, siger Jens Mattias Clausen.

/ritzau/