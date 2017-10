Lillie: En kæmpe forløsning

ISHOCKEY: En stime på fire hjemmebanenederlag i træk blev tirsdag aften brudt, da Frederikshavn White Hawks hjemme i Scanel Hockey Arena tog sæsonens første sejr på egen is. Hvidovre blev sendt hjem med 3-0, og det lettede i høgetruppen.

- Det er ikke nogen pæn kamp, men vi får arbejdet gjort. Da vi kommer foran 2-0, så var det vigtigste for os at holde den hjem, lyder det fra Thomas Lillie, der vogtede målet for White Hawks.

- Men vi mangler stadig en del for at være der, hvor vi skal være, og det er egentlig over hele linjen. Nu forsvarede vi godt i dag, men vi skal blive bedre til at køre pucken rundt, vi skal være bedre til at kommunikere og vi skal være bedre til at spille powerplay.

Selvom han kan finde plads til en masse forbedringer, så var sejren stadig fuldt fortjent, synes han.

- Hvidovre presser på i visse perioder, men vi står rigtigt godt i forsvaret og får som sagt arbejdet gjort, som vi havde aftalt, siger han og indrømmer, at truppen har været præget af de mange hjemmebanenederlag.

- Det er ligegyldigt, om vi vandt en grim 1-0-sejr eller 7-0 efter en flot spillet kamp. Bare det at få en sejr hjemme var en kæmpe forløsning, og det var også nemt at mærke i omklædningsrummet efter kampen, siger Thomas Lillie.