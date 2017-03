HERNING: Med en scoring i overtid sørgede Lasse Lassen søndag for, at kvartfinaleserien mellem Herning Blue Fox og Frederikshavn White Hawks er helt lige efter to kampe.

Med søndagens 3-2-sejr fik Herning således udlignet den føring, Frederikshavn sikrede sig i fredags efter en 4-1-sejr hjemme i Scanel Hockey Arena, og det ærgrede White Hawks-målmand Thomas Lillie.

- Jeg synes, vi leverede en ok præstation. Det var en fifty-fifty-kamp, hvor vi også havde vores chancer til at vinde, men desværre for os havde Herning heldet på deres side, lød analysen fra Thomas Lillie.

Målmanden ærgrede sig over, at vendelboerne tog for mange udvisninger i søndagens kamp.

- Vi ved, at dommerne skærper linjen, når vi når til slutspillet. De dømmer det hele, så vi må lade være med at tage de udvisninger. Jeg synes dog ikke, at kampen i dag har ændret det store for os. Vi har stadig fine muligheder for at gå videre, siger Thomas Lillie.