AALBORG: Der var stemning nærmest som til lokalopgørene i den væsentligt mindre skøjtehal i Samsøgade, da Aalborg Pirates tog imod Frederikshavn White Hawks i det andet af to nytårslokalopgør mellem de to mandskaber.

Og stemningen var efter kampen klart bedst i Frederikshavn-lejren. Høgene lavede nemlig et utroligt comeback, efter det midtvejs i anden periode så ud til, at de ville få den anden lussing på to dage.

Piraterne førte med 3-0, men Frederikshavn scorede tre mål på fem minutter og endte med at tage sejren, da Colin Vock scorede på det afgørende straffeslag.

- Jeg synes egentlig aldrig rigtigt, at vi mistede troen. Vi vidste jo, at vi godt kan slå det her Aalborg-hold. Og så hjalp det rigtig meget, at vi fik et mål fra Ulmer i undertal, lige efter, vi var kommet bagud med 3-0, siger den unge White Hawks keeper Thomas Lillie.

Han havde ikke sin bedste dag på kontoret, da White Hawks tabte hjemmekampen torsdag aften med 4-0, men fredag fik han i den grad revanche med et par vigtige redninger i overtiden og i den afgørende straffeslagskonkurrence.

- Det var rigtig rart at få succes i straffeslagene. Det er måske nok rigtigt, at der var nogle svipsere torsdag, men så er det jo godt, at der kommer en kamp så hurtigt igen, griner den unge målvogter, der glædede sig over at spille i en udsolgt Gigantium Isarena.

- Det er jo rigtig fedt, at man har kunnet samle så mange mennesker til lokalopgør på to dage. Det betyder meget for ishockeysporten, at der kommer mange mennesker, siger han.

Samlet var der næsten 7300 mennesker til ishockey over de to dage.