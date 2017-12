Limfjords-tunnelen har 30 år tilbage

NORDJYLLAND: Limfjordstunnelen har i sin nuværende tilstand 30 års levetid tilbage, hvis den ellers bliver løbende vedligeholdt.

Sådan lyder Vejdirektoratets vurdering af tilstanden i den trafikale livsnerve for Nordjylland.

30 år giver mulighed for grundig overvejelse af, hvad der er den bedste løsning på længere sigt. Og eventuelt af få tilvejebragt det økonomiske grundlag, hvis der skal bygges nyt, mener Vejdirektoratet.

Lige nu undersøges bundforholdene for at få et klarere billede af, hvorfor den knap 50-årige sænketunnel fortsat synker.

- Vi tager et trin ad gangen, men kommer man op med et løsningsforslag i en prisklasse, der stiller spørgsmål ved, om den er økonomisk optimal, kan det godt være, at vi skal se os om efter andre metoder eller overveje nye projekter, siger chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen.

Limfjordstunnelen. Arkivfoto Michael Koch