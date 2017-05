Limfjordsbro delvist spærret efter skade

NØRRESUNDBY: Nedbrudt beton i konstruktionen i den nordøstlige del af Limfjordsbroen betyder, at bilister på vej nordpå over Limfjordsbroen den næste uge må forvente ekstra køretid og i værste fald kø som følge af et afspærret spor.

- Torsdag formiddag blev der lokaliseret en sætning i broens belægning, hvilket betød, at sporet måtte afspærres, siger afdelingsleder i Aalborg Kommune Henrik Jess Jensen, der uddybende forklarer, at det er en såkaldt understopning mellem bropladen og en af broens tværbjælker, der er nedbrudt.

- Vi kender endnu ikke reparationens omfang, men vi forventer, at det vil tage en lille uges tid at reparere den ødelagte beton og asfalt, forklarer Henrik Jess Jensen.

Mens reparationen står på, vil det østligste spor i nordgående retning være afspærret, hvilket indebærer, at trafikanterne må deles om et spor.

- Så specielt om eftermiddagen vil der være risiko for kødannelse, siger han.

Om baggrunden for hullet i broens konstruktion, der blev konstateret mandag formiddag, hvorefter sporet blev spærret af, forklarer Henrik Jess Jensen, at betonen er blevet nedbrudt, uden at det har været synligt fra overfladen af broen.

- Antageligt er der sket en fugtophobning i betonpladen, muligvis som følge af et defekt dryprør, der har til formål at lede nedbør fra broen, og det har så over tid ført til, at betonen og armeringen er blevet nedbrudt, siger afdelingslederen, der ikke er bekendt med, at der tidligere har været en tilsvarende skade på broens konstruktion.

- Men nu er den jo fra 1933, og jeg kan ikke afvise, det er sket tidligere, siger han.

Om selve reparationen forklarer han, at det er nødvendigt at hugge den nedbrudte beton bort nedefra, så der kan støbes ny understopning og lægges nyt asfalt.

Så sent som søndag og altså dagen før, hullet blev konstateret, kunne NORDJYSKE fortælle, at broens ejer, Vejdirektoratet, har besluttet en ny strategi for vedligeholdelsen af broer og andre bygværker, som indebærer, at diverse elementer først skiftes ud ved udløb af deres levetid og ikke som hidtil i god tid inden.

- Det er lidt nemesis i forhold til artiklen. Da det skete, tænkte jeg "Det kan næsten ikke passe", men det skete altså.