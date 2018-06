Limfjordstunnelen: Eksperter har brug for mere tid til at granske problemer

AALBORG: Arbejdet med at undersøge problemerne med Limfjordstunnelen og at finde mulige løsninger er forlænget med et halvt år.

Det meddeler Vejdirektoratet, som henviser til, at forlængelsen kommer som et ønske fra den ekspertgruppe, som direktoratet har sammensat til opgaven.

Efter en geoteknisk undersøgelse tidligere i år, blev resultaterne givet videre til en gruppe eksperter, som efter forventningen skulle have givet nogle bud på løsninger sidst på året i år. Men fristen er nu udsat til 1. juni 2019. Ekspertgruppen mener, at der er for kort tid til at dykke ned i problematikken, da man også - om nødvendigt - gerne vil kunne foretage nye undersøgelser af tunnelkonstruktionen.

- Ekspertgruppen har haft sine første drøftelser af de opgaver, som vi har bedt dem om at kigge på, og på den baggrund har gruppens medlemmer bedt om mere tid til at levere det bedst mulige slutprodukt til Vejdirektoratet, siger chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen fra Vejdirektoratet.

Ikke akut problem

- Dette ønske har vi imødekommet, da det naturligvis kun er i vores interesse, at vi får et så godt resultat som muligt ud af ekspertgruppens anstrengelser, tilføjer han.

Problematikken omkring Limfjordstunnelen er ikke akut, og tunnelen forventes at kunne holde i minimum 30 år endnu - selv med de løbende sætninger, som er mest udtalte i den nordlige del af tunnelen, der hviler på en sandpude.

- Vi arbejder med en langsigtet tidshorisont, og på den baggrund kan vi udmærket give ekspertgruppen den ekstra tid, som de ønsker til deres arbejde, siger chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen.

Der er heller ikke enighed blandt eksperter om årsagerne til tunnelens sætninger.

En af dem, der kender tunnelen bedst, er civilingeniør Poul Christensen, tidligere afdelingsleder i Rambøll og tilsynsførende med Limfjordstunnelen.

Han var ansvarlig for at gennemføre en større renovering af tunnelen i 1980’erne og 1990’erne, hvor hele konstruktionen blev spændt sammen med wiretræk i bunden af tunnelkonstruktionen.

Kører ad forkert spor

Poul Christensen mener ikke, at den geotekniske rapport har frembragt nyt, og han frygter, at ekspertgruppen vil køre videre ad det forkerte spor. Efter hans opfattelse er sætningerne af tunnelen slet ikke så alvorligt et problem, som han mener, at det bliver gjort til af Vejdirektoratet.

De oplysninger kommer transportminister Ole Birk Olesen (LA) formentlig til at svare på, når tre nordjyske folketingsmedlemmer Rasmus Prehn, Orla Hav og Bjarne Laustsen - alle socialdemokrater - har indkaldt ministeren i et samråd om tunnelens tilstand.