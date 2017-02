SKIVUM: I sidste sæson endte den nordjyske racerkører Ulrik Linnemann på andenpladsen i i kampen om Europamesterskabet i rallycross, da han med en defekt i allersidste løb måtte se sig overhalet og slået i den samlede stilling med blot enkelt point.

De gode resultater havde givet forhåbninger om, at han kunne samle økonomi til at stille op i sportsgrenens fornemste serie, Supercar, i denne sæson, men det har desværre ikke været muligt, og derfor tager han endnu en tørn i EM-serien i 1600-klassen.

- Jeg skulle allerede i slutningen af november stille med et budget for den kontrakt, jeg egentlig kunne få, men der må jeg erkende, at jeg manglede næsten en million kroner. Jeg havde så et billigere tilbud, men havde jeg sagt ja til det, så havde jeg brugt rub og stub og var nok endt i en bil, hvor jeg skulle kæmpe virkelig hårdt for bare at køre i topfem. Så derfor føler jeg, at jeg sammen med mit team har lavet det fornuftige valg ved at blive i EM-serien i endnu en sæson, siger Ulrik Linnemann.

- Nu kan jeg så satse på at komme helt til tops i EM-serien og samtidig have en fornuftig økonomi. Sammen med resten af teamet har jeg arbejdet meget ihærdigt på at optimere bilen så meget som muligt, og det er også lykkedes at skaffe noget mere effekt ind i motoren, så med de resultater, jeg leverede i sidste sæson, så mener jeg klart, at jeg er en titelkandidat i år, selvom det selvfølgelig ikke bliver nemt, siger han.

Samtidigt kan han så arbejde frem imod at samle penge nok til en plads i Supercar-serien i 2018.

- Jeg har allerede lavet en aftale med en af de kendte dansk asfaltkørere - noget, der bliver offentliggjort om et par uger - og det giver mig en mulighed for at få adgang til et langt større erhvervsnetværk. Samtidig afholder Danmark det største løb i landet nogensinde, når 15 supercars stiller til start ved et løb i Rally Cross Nordic på Nysumbanen til august. Og der er jeg i øjeblikket i gang med at se på nogle priser, så jeg kan leje en bil og være med i den weekend.