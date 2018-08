Linnemann: Jeg troede, det var umuligt

NYSUM: RallyX Nordic 2018 løb søndag af stablen på Nysum Banen, hvor Ulrik Linnemann fra Skivum tog sejren på sin hjemmebane. Det er første gang nogensinde, at Ulrik Linnemann vinder et løb i SuperCar-klassen, så det er ikke underligt, at den 28-årige nordjyde har svært ved at få armene ned.

- Det er ikke til at beskrive, hvor meget den her sejr betyder for mig. Jeg var på hjemmebane, og jeg havde en masse gæster, jeg gerne ville vise mig frem overfor og imponere. Jeg startede skidt ud, men det var fantastisk at vise, at jeg kunne komme tilbage og vinde løbet, siger han.

Løbet viste sig at være lidt af en rutsjebanetur for Ulrik Linnemann. Allerede i det indledende heat gik hans gearkasse i stykker, og derfra så det sort ud for nordjyden.

- Jeg blev meget nervøs, for vi havde ikke en ekstra gearkasse, og normalt tager det lang tid at reparere den. Men det lykkedes heldigvis at få den repareret i tide, siger han.

Den uheldige start betød, at Ulrik Linnemann skulle starte som bagerste kører i semifinalen, og her nåede han også kun med nød og næppe ind på tredjepladsen, der gav kvalifikation til finaleheatet. I finalen måtte han starte som den bagerste igen.

- Jeg tænkte, at det her var en helt umulig opgave. Det ville aldrig kunne lade sig gøre, siger han.

Ulrik Linnemann kørte finalen fejlfrit og kom ind som nummer to efter Oliver Eriksson. Svenskeren fik dog en femsekunders tidsstraf, og det var akkurat nok til at Ulrik Linnemann kunne stjæle sejren