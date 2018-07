Lise Nørgaard afslører Matador-gavlmaleri i Aars

AARS: 3. august bliver sløret løftet for et særpræget gavlmaleri på Kimbrertorvet i Aars. Et 8,5 meter højt portræt af karakteren Tjener Boldt fra en af de mest succesfulde tv-serier, Matador, skal pryde gavlen.

Det var Per Pallesen, som er opvokset i Aars, der spillede rollen som Tjener Boldt, der huserede på Jernbanehotellet. Inspirationen til figuren fik Per Pallesen blandt andet fra tjener Vagn Pedersen, der i sin fritid serverede på Aars Hotel.

Gavlmaleriet er udført af kunstneren Peer Poulsen, der er barndomsven med Per Pallesen.

Per Pallesen får dog kun lov at assistere selve afsløringen af gavlmaleriet, for det er Matadors moder, Lise Nørgaard, der står for selve afsløringen, der finder sted på Kimbrertorvet klokken 16.