Litterær talentspotter Merete Ries er død

Forlæggeren Merete Ries er død fredag morgen, oplyser forlaget Rosinante. Hun blev 79 år.

Som forlægger gjorde Merete Ries sig blandt andet bemærket for stiftelsen af forlaget Rosinante i 1982.

Herfra fik hun gjort danskerne opmærksom på forfattere som kinesiske Jung Chang, indiske Arundhati, Jens Christian Grøndahl og Peter Høeg, som endte med verdensberømmelse.

Hendes karriere i forlagsbranchen startede hos Gyldendal, hvor hun blev ansat i 1966 og var frem til 1980, fra 1968 som redaktør.

Hun gik i brechen for den nye kvindelitteratur og var med til at få Jette Drewsens debutroman "Hvad tænkte egentlig Arendse" udgivet i 1972.

I 1980 blev hun fyret som led i en stor sparerunde. En fyring, der ikke gik stille af, og som medførte, at 41 forfattere protesterede i et åbent brev i Politiken.

I 1993 var Merete Ries formand for Kulturministeriets litteraturudvalg, hvis arbejde førte til oprettelsen af Litteraturrådet i 1996.

Hun solgte Rosinante til Munksgaard men købte det tilbage sammen med Gyldendal i 1998. Gyldendal løb dog med hele ejerskabet i 2000.

Fra 2003 udgav Merete Ries bøger fra Forlaget Ries. Forlaget var delvist placeret i København og på Møn.

Her udsendte forlaget efter egen beskrivelse "få bøget om året", indtil det lukkede i 2014.

I forlaget Rosinantes opslag på Facebook, skriver direktør for hele Rosinante&Co-koncernen Jakob Malling Lambert:

- Merete var i mine øjne et fantastisk menneske, altid præcis og nærværende, modig og handlekraftig.

- Hun havde en særlig evne til at finde det rette ord, som viste sig i en herlig humor og en skarp tunge. Og så havde hun i sjælden grad forlæggerens næse for litteratur og sans for sprog.

/ritzau/