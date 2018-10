Liv i nordjyske kontorlokaler: Markant bedre end landsgennemsnittet

NORDJYLLAND: Opsvinget har så godt fat i de nordjyske virksomheder, at landsdelen ikke har haft færre tomme kontorlokaler siden begyndelsen af 2011.

Tomgangen er nået ned på 5,3 procent - markant under landsgennemsnittet på 6,8 procent, viser tal fra Ejendomstorvet.dk.

- Ved indgangen til 2018 var tomgangen for kontorlokaler i Nordjylland faldet til lige knap seks procent, og udviklingen er forstærket de to seneste kvartaler. På et år er der kommet liv og aktivitet på over 24.000 kvadratmeter ifølge vores tal, og dermed har Nordjylland gjort dobbelt så stort indhug i de tomme kontorer som resten af landet de seneste 12 måneder, siger Mette B. Dehn, presseansvarlig for Ejendomstorvet.dk, som er "søster" til Boligsiden.dk.

Snart en mangelsituation

Særligt i Aalborg bliver ledige kontorkvadratmeter revet hurtigt ned fra mæglernes hylder. Og man nærmer sig en mangelsituation, lige som det gælder for produktions- og lagerlokaler.

- Det er efterhånden blevet svært at finde gode lejemål på 500 kvadratmeter og opefter i Aalborg. En del virksomheder udvider, og nogle flytter hertil fra andre byer i regionen, fordi det er lettere at rekruttere arbejdskraft, men vi kan også registrere stigende efterspørgsel i Hjørring, siger Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg.

Hele landsdelen har gavn af statens udflytning af job, og for eksempel har Aalborg både fået Geodatastyrelsen og Motorstyrelsen under det gamle Skat Martin Brasholt Mikkelsen

- Den statslige udflytning har en afledt virkning, fordi der skal gøres rent, købes kaffe og skiftes lysrør af en elektriker; så underleverandørerne får også brug for mere plads. Vi mærker især opsvinget blandt iværksættere og branchemæssigt inden for it, rådgivning og så handel, hvor netvirksomheder både skal bruge kontorer og lagerplads, supplerer Steen Royberg, partner i Nybolig Erhverv Aalborg.

Kontorer bliver til boliger

I Aalborg er en del ældre kontorer desuden blevet omdannet til boliger - ligesom i København og Aarhus.

Nordjylland har lige knap 2 millioner kontor-kvadratmeter - på landsplan er tallet 24 millioner. På Ejendomstorvet.dk er i øjeblikket udbudt 3.643 kontorlokaler over hele landet til leje eller køb. Heraf ligger 239 i Nordjylland - et fald fra 256 lokaler for et halvt år siden. Aalborg har 137 ledige lokaler, mens de resterende kontorlokaler er fordelt på de øvrige 10 kommuner med 46 i Frederikshavn, 16 i Hjørring og 13 i Brønderslev.

