AALBORG: Superligaklubben AaB spiller torsdag den anden træningskamp denne vinter. Modstanderen er Hobro IK - topholdet i 1. division i fodbold - der skal ud i sine første minutter under Thomas Thomasberg.

Kampen begynder klokken 14.00 og sportsredaktør Claus Jensen opdaterer løbende fra kampen. Se nederst her på siden.

AaB tester i opgøret den den 23-årige angriber Iván Bulos fra Peru. Morten Wieghorsts øvrige udvalgte til startopstillingen er:

(4-4-2): Nicolai Larsen - Patrick Kristensen, Markus Holgersson, Morten Rokkedal, Jakob Ahlmann - Oliver Abildgaard, Magnus Christensen, Kasper Risgård, Rasmus Thellufsen - Sebastian Grønning, Ivan Bulos.

Hobro skal også bruge kampen til at teste en udlænding. Det er den 28-årige norske midterforsvarer Yaw-Ihle Amankwah, der har efterladt et positivt indtryk under træningen.

1. divisionsklubben er også ramt på defensiven, da både Nicholas Gotfredsen og Babajide Ogunbiyi i øjeblikket er på skadeslisten, hvor Sebastian Andersen og Kasper Lynge også befinder sig.

Følg træningskampen live herunder fra klokken 14.00.