Live: Retssag: Politimand skudt ned foran politistation

Blomster og lys på gerningsstedet ved Politigården i Albertslund, den 9. december 2016. Retten i Glostrup indleder tirsdag 12. september 2017 sagen mod en mand, der er tiltalt for at have skudt og dræbt den 43-årige betjent Jesper Jul foran politistationen i Albertslund. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix