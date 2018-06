FODBOLD: Arena Mordovia i Saransk er scenen, når VM i Rusland lørdag aften sparkes i gang for det danske landsholds vedkommende.

Danmark møder Peru i et opgør, der på forhånd er udråbt til at være kampen om andenpladsen i gruppe C, der også tæller Frankrig og Australien.

Der er kampstart klokken 18, og du kan følge kampen live herunder.