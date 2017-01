Far og søn tror på fiskeriets fremtid

Et kvarter før tid blev også Roberto Firmino og Adam Lallana sendt på banen, men lige meget hjalp det. Plymouth forsvarede sig forbilledligt og får nu en ekstra oplevelse mod Liverpool senere i januar.

Han var tæt på at score efter mindre end to minutter på banen, men hans afslutning fra 15 meter sneg sig lige netop uden om stolpen.

Heller ikke i anden halvlegs første kvarter satte Liverpool sig afgørende igennem, og Klopp reagerede ved at sende angriberen Daniel Sturridge på banen.

Dette til trods satte Liverpool sig tungt på opgøret og skabte også chancer, der burde have resulteret i en pauseføring, men Plymouth holdt stand i de første 45 minutter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp valgte at give spilletid til en lang række reserver og skiftede hele ti spillere i startopstillingen i forhold til den seneste kamp i Premier League.

Dermed skal de to hold mødes endnu en gang, nu på Plymouths hjemmebane.

Søndag kunne holdet ikke leve op til den store favoritværdighed hjemme på Anfield, hvor det blev 0-0 mod Plymouth, der ligger nummer to i Englands fjerdebedste række, League 2.

Liverpool: Liverpool må ty til omkamp i bestræbelserne på at nå fjerde runde i den engelske FA Cup.

Reservespækkede Liverpool formåede ikke at score mod Plymouth fra den fjerdebedste række og må ty til omkamp.

